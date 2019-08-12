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Организатор конкурса «Миссис Россия» вступилась за победительницу

Однако 33-летняя Екатерина Нишанова не поедет за мировой победой в Китай.

Организатор конкурса «Миссис Россия» вступилась за победительницу
Екатерина Нишанова/instagram.com/kate_love_max/?utm_source=ig_embed

Раскритикованная в социальных сетях «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова не поедет на конкурс «Миссис земного шара» в Китай. За звание самой красивой замужней женщины в мире будет бороться вторая победительница конкурса — брюнетка Ксения Кривко из Кемерова.

Она получила на конкурсе звание «Миссис Россия Globe», которое позволяет участвовать в этих соревнованиях, сообщает «КП».

Напомним, блондинка Екатерина Нишанова снискала сомнительную славу после завоевания титула «Миссис-Россия Планета Женщин 2019». Внешность матери двоих детей из Геленджика подверглась резкой критике со стороны пользователей Сети, которым не понравилась внешность женщины.

В ее лице пользователи усмотрели все возможные на сегодня косметологические процедуры и хирургические вмешательства. Среди самых безобидных эпитетов, которыми ее наградили: «пластмассовая», «загримированный андроид», «реклама ботокса» и другие. Некоторые намекнули на купленное жюри конкурса.

Организатор шоу, президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина в интервью «КП» эти обвинения отвергла, заявив, что ее проект социальный, а подобные высказывания появляются фактически каждый раз после очередного конкурса.

«Да, участницы платят, но эта сумма идет на покрытие их же расходов: оплату хореографов, визажистов, операторов», — сказала она.

Также Алла Маркина заметила, что критика в адрес победительницы несправедлива. Мол, сегодня сами стандарты красоты изменились, в моде — как раз типаж Екатерины.

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Организатор конкурса «Миссис Россия» вступилась за победительницу
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