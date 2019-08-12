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В честь Дня слонов Меган и Гарри показали новые фото из Африки

Снимки были сделаны во время поездки пары в Ботсвану - еще до помолвки. Фото ранее не публиковались.

В честь Дня слонов Меган и Гарри показали новые фото из Африки
Супруга принца Гарри Меган Маркл погладила хобот слона. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл и принц Гарри в честь всемирного Дня слонов выложили новые снимки, сделанные во время их визита в Ботсвану, еще до помолвки.

Автором некоторых фото стал сам герцог Сассекский. На снимках изображено семейство этих благородных животных, которые подвергаются жестокому истреблению со стороны браконьеров.

Еще на одном фото видно, как Гарри идет по направлению к слону, а на другом изображены руки Меган, в которых она нежно держит хобот слона.

«Сегодня Всемирный день защиты слонов, и мы с радостью сообщаем, что следим и участвуем в деятельности организаций, которые спасают этих животных. Благодаря их заботе мы смогли обеспечить ошейниками со спутниковой навигацией 25 слонов», — начинается сообщение.

«Эти ошейники позволяют отслеживать передвижение животных, выяснить основные пути их миграции и обеспечить их безопасность, чтобы и следующие поколения слонов могли беспрепятственно там ходить», — пояснили они.

«Не так давно свой ошейник получила и слониха по имени Эллен, и нам не терпится узнать, куда же она пойдет», — завершается пост.

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В честь Дня слонов Меган и Гарри показали новые фото из Африки
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