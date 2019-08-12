В честь Дня слонов Меган и Гарри показали новые фото из Африки

Снимки были сделаны во время поездки пары в Ботсвану - еще до помолвки. Фото ранее не публиковались.

Меган Маркл и принц Гарри в честь всемирного Дня слонов выложили новые снимки, сделанные во время их визита в Ботсвану, еще до помолвки.

Автором некоторых фото стал сам герцог Сассекский. На снимках изображено семейство этих благородных животных, которые подвергаются жестокому истреблению со стороны браконьеров.

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Еще на одном фото видно, как Гарри идет по направлению к слону, а на другом изображены руки Меган, в которых она нежно держит хобот слона.

«Сегодня Всемирный день защиты слонов, и мы с радостью сообщаем, что следим и участвуем в деятельности организаций, которые спасают этих животных. Благодаря их заботе мы смогли обеспечить ошейниками со спутниковой навигацией 25 слонов», — начинается сообщение.

«Эти ошейники позволяют отслеживать передвижение животных, выяснить основные пути их миграции и обеспечить их безопасность, чтобы и следующие поколения слонов могли беспрепятственно там ходить», — пояснили они.

«Не так давно свой ошейник получила и слониха по имени Эллен, и нам не терпится узнать, куда же она пойдет», — завершается пост.