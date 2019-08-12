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Тимати заявил о планах открыть собственный серфинг-клуб

Уже в конце октября рэпер поедет с друзьями на Мальдивы, чтобы оседлать волну.

Тимати заявил о планах открыть собственный серфинг-клуб
Тимати, если чем-то увлекается, то с размахом. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Отличившийся «королевским» заездом по волнам в Турции, рэпер Тимати, похоже, нашел в серфинге свое новое призвание. Сейчас 35-летний артист загорелся идеей собрать вокруг себя целое движение из любителей этого вида спорта.

Хип-хоп исполнитель рассказал в Instagram, что уже нашел место для первой «базы» своего серфинг-клуба. Это частный остров на Мальдивах. Тимати собирается полететь туда со своими друзьями в конце октября. Список гостей только начал собираться, рэпер приглашает желающих присоединиться к нему.

«Задача — собрать в октябре правильный контингент на острове, который минимум два раза в год будет с нами высаживаться в разных точках мира и кататься на мирового уровня волнах. Превратим это в движение!» — написал артист.

Некоторые его подписчики уже стали вызываться добровольцами. А пока Тимати осваивает новое поле для пиара и заработка, его девушка Анастасия Решетова готовится родить ему ребенка. Ожидается, что второй наследник «мистера Блэкстара» появится на свет уже в сентябре. Но это не мешает артисту строить грандиозные планы на октябрь.

А вы бы присоединились к движению Тимати?

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МальдивысерфингспортТиматитренировки по серфингу

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Тимати заявил о планах открыть собственный серфинг-клуб
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