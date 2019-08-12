Маякин опубликовал фото Топольницкой с ребенком на руках

Актер Роман Маякин опубликовал в своем личном микроблоге первые фотографии со съемочной площадки нового сериала «257 причин, чтобы жить», премьера которого запланирована осенью.

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На общей фотографии, напоминающей момент выписки из роддома, пользователи в первую очередь обратили внимание на Полину Максимову, известную телезрителям по сериалу «Деффчонки». Для создания образа главной героини, 30-летней Жени Ковровой, победившей смертельную болезнь, актриса побрилась под ноль.

А вот Юлия Топольницкая привлекла к себе внимание по другой причине. На снимке звезда клипа «На лабутенах» — с маленьким ребенком на руках и в просторном оранжевом комбинезоне. Часть поклонников отметили, что актриса набрала лишний вес, другие предположили, что Юлия беременна.

Но причина изменения веса Топольницкой в другом. Говорят, что актриса готова на любые жертвы ради интересной роли – может легко похудеть или, наоборот, поправиться.

Сериал, режиссером которого стал Максим Свешников, совмещает в себе жанры драмы и комедии. Победив смертельную болезнь, главная героиня понимает, что здоровая никому не нужна. Жизнь обретает для Жени Ковровой новый смысл, когда она находит свой старый дневник, где она когда-то записала для себя 257 причин, чтобы жить, сообщает 7days.ru.