Кейт и Уильям отложили поездку в Балморал из-за Меган и Гарри

Герцог и герцогиня Кембриджские хотят дождаться, когда Сассексы вернутся из шотландской резиденции королевы к себе в Виндзор.

Кейт Миддлтон и принц Уильям не желают пересекаться с Меган и Гарри в замке Балморал — любимой резиденции королевы, которая сейчас проводит там летние каникулы.

Елизавета II приезжает в Шотландию каждый год и по традиции ее навещают там все члены ее семьи. Замок может похвастаться 52 спальнями, на его территории вполне можно «потеряться».

Однако Кейт и Ульям решили не рисковать и отложить поездку, пока Меган Маркл и принц Гарри не уедут к себе в Виндзор.

Королевский эксперт Роберт Джонсон утверждает, что новый виток «вражды» между «великолепной четверкой» произошел после заявления принца Гарри о том, что он не собирается быть многодетным отцом и заведет «максимум — двоих», так как планета и так перенаселена.

По мнению специалиста, это могло обидеть его брата, у которого трое детей. Кроме этого, и Кейт могла расценить неверно нежелание Меган появится на обложке Vogue, расценив это как камень в свой огород, мол, смотри, я гораздо скромнее, чем ты, которая там была, пишет The Sun.