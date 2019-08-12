Друг погибшей Рассказовой поведал о последних минутах ее жизни

Жанна Рассказова была известна как диджей и модель. Она выступала под псевдонимом DJ Jane Rass, становясь гостьей многих мероприятий. Девушка регулярно занималась спортом и участвовала в фотосессиях. 29-летняя красавица не жаловалась на здоровье, но 11 августа девушка потеряла сознание и умерла. Это повергло ее близких и друзей в шок. Никто не мог представить, что она скончается в столь молодом возрасте.

Врачи пытались спасти жизнь Жанны, но безуспешно. Некоторые друзья девушки не верят, что она могла употреблять запрещенные вещества. В частности ее приятель Алексей Чернорот ранее рассказал, что близко с ней общался и не раз работал вместе с ней над треками. Он не замечал, чтобы модель тянулась к наркотикам. А вот друг погибшей по имени Александр, который знаком с ней на протяжении 10 лет, смог рассказать о последних минутах ее жизни.

По словам молодого человека, Рассказова позвонила ему днем и попросила приехать. Примерно в четыре часа дня он оказался у нее дома, где модель была с подругой. В квартире явно было застолье. Александр признался, что реакция у Жанны была заторможенная. Она и сама понимала, что не совсем в порядке, поэтому вызвала нарколога, чтобы поставил ей капельницу.

По словам друга, модель уснула через полтора часа после того, как врач поставил ей капельницу. Друзья в какой-то момент решили, что она долго спит и разбудили ее. Жанна направилась на кухню и там потеряла сознание. Тогда ей вызвали карету скорой помощи, но медики уже не смогли ей помочь.

По некоторым данным, у Рассказовой было хроническое заболевание. Она не сообщила об этом врачу частной клиники, который поставил ей капельницу. Не исключено, что несовместимость лекарств могла вызвать остановку сердца, об этом пишет издание «Московский Комсомолец».