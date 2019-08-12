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Съевший муравья принц Джордж довел Кейт Миддлтон до «икоты»

Британский путешественник, телеведущий шоу «Выжить любой ценой» и писатель Беар Гриллс рассказал о реакции герцогини Кэтрин на новость о кулинарных предпочтениях ее старшего сына.

Съевший муравья принц Джордж довел Кейт Миддлтон до «икоты»
Кейт Миддлтон искренне отреагировала на шалость принца Джорджа во время регаты. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Принц Джордж является третьим в очереди на трон. Однако, по всей видимости, «юноша» решил, что судьба может закинуть его куда угодно и неплохо было бы с детства готовить себя к трудностям походной жизни.

Старший сын Кейт Миддлтон вместе с принцессой Шарлоттой приехали на парусную регату поддержать своих родителей. Мероприятие прошло на прошлой неделе.

Британский путешественник, телеведущий шоу «Выжить любой ценой» и писатель Беар Гриллс после того, как оставил свои обязанности шкипера победившей яхты, рассказал герцогине Кэтрин о «трофее», пойманном Джорджем, когда та вручала ему «Кубок короля».

«Принц Джордж тоже получил «трофей» — сегодня он съел своего первого в жизни муравья. Это великий момент. Он прекрасно справился», — закончил он свою речь, заставив Кейт смеяться чуть ли не до икоты, пишет The Sun.

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Съевший муравья принц Джордж довел Кейт Миддлтон до «икоты»
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