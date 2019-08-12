Внешность новой «Миссис Россия» раскритиковали в Сети

33-летняя блондинка, мать двоих детей, Екатерина Нишанова недолго наслаждалась славой после победы в конкурсе «Миссис Россия-2019». Проявилась и вторая сторона медали народной любви и популярности. На красавицу неожиданно накинулись пользователи Интернета, которым не понравилась ее внешность. Впрочем, разве бывало такое, чтобы человек нравился всем?

И если на страничке у самой Екатерины все чисто: комментарии под ее фотографиями сплошь положительные (видимо, девушка удаляет негатив), то в Instagram певца Николая Баскова все как есть. Артист в свою очередь поздравил победительницу.

Под фото, которое выставил Басков, появились комментарии: «Куда подевались настоящие русские красавицы?», «А можно огласить фамилии мужей красавиц?», «Это реально финалистки? Представляю тогда, кого отсеяли», «Блондинка явно ботокса переборщила» и так далее.

В общем, народ активно намекал на то, что девушки победили благодаря финансовому вливанию мужей в конкурс. Ну а во внешности главной финалистки комментаторы усмотрели излишнюю искусственность.

Не обошлось и без позитива. «Присоединяюсь, Коленька, к твоему поздравлению с такими горячими смайликами. Победительница бесспорно хороша, но и все другие прекрасны. И молодцы уже за то, что любят и верят в себя!» — порадовалась за замужних красавиц одна из подписчиц.