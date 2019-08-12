В музее мадам Тюссо «разлучили» восковые фигуры Меган и Гарри

Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри были установлены в музее «Мадам Тюссо» в мае прошлого года, всего через пару дней после их венчания. Новые экспонаты с тех пор стали настоящим хитом, однако смотрители сочли, что настало время перемен.
В результате восковые копии герцога и герцогини Сассекских разлучили — Меган «переехала» из зала с членами королевской семьи в другой, где компанию ей составила не менее внушительная публика.
Раньше восковые двойники Меган и Гарри находились рядом с королевой, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Однако теперь все изменилось.
Новыми «соседями» экс-актрисы стали такие звезды, как Том Харди, чета Бекхэмов и Чопра Джонас. Гарри же остался «куковать» со своим семейством.
Директор музея Стив Дейвис пояснил, что разлука Меган и Гарри — временная. «Мы просто хотели, чтобы она снова почувствовала себя в своем привычном окружении — среди селебрити», — цитирует работника культурного заведения Mirror.