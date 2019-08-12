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В музее мадам Тюссо «разлучили» восковые фигуры Меган и Гарри

Экспонаты герцога и герцогини Сассекских появились в музее в мае прошлого года, спустя всего несколько дней после их свадьбы.

В музее мадам Тюссо «разлучили» восковые фигуры Меган и Гарри
«Мадам Тюссо» убрала восковую Меган из зала с королевской семьей. Фото: Global Look Press

Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри были установлены в музее «Мадам Тюссо» в мае прошлого года, всего через пару дней после их венчания. Новые экспонаты с тех пор стали настоящим хитом, однако смотрители сочли, что настало время перемен.

В результате восковые копии герцога и герцогини Сассекских разлучили — Меган «переехала» из зала с членами королевской семьи в другой, где компанию ей составила не менее внушительная публика.

Раньше восковые двойники Меган и Гарри находились рядом с королевой, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Однако теперь все изменилось.

Новыми «соседями» экс-актрисы стали такие звезды, как Том Харди, чета Бекхэмов и Чопра Джонас. Гарри же остался «куковать» со своим семейством.

Директор музея Стив Дейвис пояснил, что разлука Меган и Гарри — временная. «Мы просто хотели, чтобы она снова почувствовала себя в своем привычном окружении — среди селебрити», — цитирует работника культурного заведения Mirror.

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В музее мадам Тюссо «разлучили» восковые фигуры Меган и Гарри
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