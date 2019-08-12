Экс-супруг Юлии Началовой подал в суд на МВД

Бывший муж скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин хочет отсудить у МВД более 47 миллионов рублей. Заявление он подал в Замоскворецкий суд столицы.

Дело в том, что в банке «Замоскворецкий» Евгений Алдонин хранил в свое время крупную сумму денег. Затем они пропали. Как считает экс-супруг Началовой, следователи причинили ему моральный вред, когда расследовали эту громкую историю с похищенными средствами. По словам Алдонина, процесс поисков был организован плохо. Злоумышленники успели вывести средства со счетов. За пять лет, как он считает, следователи не провели ни одной почерковедческой экспертизы на подложных расходных документах, послуживших основанием для списания средств с его счета, сообщает «Коммерсант».

Отметим, что нынешнее лето Евгений Алдонин проводил со своей новой женой Ольгой, сыном Артемом и дочерью от Началовой Верой в Турции. У спортсмена попутно были организованы курсы по повышению мастерства. К нему приезжали молодые футболисты, с которыми он делился опытом.

В августе Вера Алдонина уехала отдыхать в «Артек». Уже через месяц она вступит в права наследства на квартиру Началовой. Ожидаются суды с хоккеистом Александром Фроловым, который претендует на часть квартиры яркой исполнительницы. Как отмечала пиар-директор Началовой Анна Исаева, договориться в досудебном порядке с Фроловым пока не получается.