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Британский политик обвинил Маркл в «дурном влиянии» на Гарри

Член парламента Найджел Фарадж разочарован изменениями, которые произошли с герцогом Сассекским после свадьбы.

Британский политик обвинил Маркл в «дурном влиянии» на Гарри
Принца Гарри сравнили с подкаблучником. Фото: Global Look Press

Не секрет, что до свадьбы с Меган Маркл принц Гарри был одним из самых популярных членов королевской семьи. Однако женитьба изменила рыжебородого любимчика публики и эти перемены радуют отнюдь не всех.

Политик Найджел Фарадж не скрывает своего разочарования и винит герцогиню Сассекскую в «дурном влиянии» на принца. По мнению члена парламента, Гарри больше не тот «молодой, смелый, отчаянный парень, которым некогда был».

«Кошмар! Где тот Гарри, молодой сорви-голова, настоящий мужчина, который не боялся устраивать безумные вечеринки, облачаться в неподобающую одежду (имеется в виду нацистская форма. — Прим. ред.), пить до утра и устраивать беспредел?» — возопил политик.

«Где, в конце концов, тот бравый вояка, который сражался в Афганистане и был самым популярным молодым членом королевской семьи за 100 лет?» — продолжил он.

«А теперь он встретил Меган и все пошло в тартарары», — заявил он, добавив, что как бы не был против того, чтобы королем становился «малыш Чарли», но предпочтет, чтобы «принц Чарльз и Уильям жили вечно, лишь бы не допустить Гарри на трон», — пишет Mirror.

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Британский политик обвинил Маркл в «дурном влиянии» на Гарри
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