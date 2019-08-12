Фанаты «Игры престолов» подарили Мартину «Джона Сноу»

Финальный сезон «Игры престолов» давно завершился, однако фанаты до сих бурно обсуждают события Семи королевств.

Тем более, что книжный финал Джорджем Мартином до сих пор не озвучен. Известно лишь то, что он будет кардинально отличаться от сериального… А пока якутские поклонники драконов и белых ходоков преподнесли автору подарок.

Увидеть вдохновителя фантастической саги, увы, им не довелось. Однако они передали сувенир в Санта-Фе. В подарочной коробке оказался отлитый из серебра 925-й пробы «Джон Сноу». Конечно, не в полный рост, а всего лишь уменьшенная копия короля Севера. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из бивня мамонта. Есть на подставке и специальное обращение к писателю: «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».

Любопытно, что статуэтка весом в три килограмма и упакованная в специальный деревянный ящик могла и не добраться до адресата. Необычный по форме предмет заинтересовал таможенников, однако, узнав, что внутри «едет» сам Джон Сноу, тут же его растаможили.