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Королеву-мать назвали «толстой любительницей джина»

Парламентарий Найджел Фарадж во время речи в Сиднее на конференции, посвященной «разводу» Великобритании с ЕС, обрушился на членов королевской семьи.

Королеву-мать назвали «толстой любительницей джина»
Политик прошелся по матери Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Королевская семья снова подверглась нападкам. В этот раз «удар» прилетел со стороны политика Найджела Фараджа, ратующего за брексит.

Во время своей речи он прошелся по всему монаршему семейству, не забыв упомянуть и давно почившую в бозе королеву-мать — Елизавету Боуз-Лайон, которой не стало в 2002 году.

Единственной, кто оказался в фаворе у парламентария, стала ныне царствующая королева Елизавета II. Фарадж назвал ее «замечательной женщиной, внушающей благоговение». «Нам чертовски повезло, что она у нас есть», — заявил он.

Однако в отношении других членов монаршей семьи политик оказался менее любезен. Принца Чарльза он припечатал обидным «малыш Чарли», заметив, что Боже упаси, чтобы тот занял престол.

«Родительница Елизаветы II, Ее Высочество королева-мать была немного полновата, любила джин, курила как паровоз и прожила 101 год. Все что я могу сказать, малышу Чарли сейчас чуть за 70… Да продлятся дни королевы на долгие, долгие годы!» — цитирует политика Mirror.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIкритикапринц Чарльз

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Королеву-мать назвали «толстой любительницей джина»
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