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Таинственная смерть: коллега Жанны Рассказовой не поверил в версию врачей

Ди-джей и модель Playboy 11 августа потеряла сознание и умерла,

Таинственная смерть: коллега Жанны Рассказовой не поверил в версию врачей
https://instagram.com/jaklinrasskazova

Жанна Рассказова известна как московский ди-джей и просто красивая девушка. Она вела популярный блог в Instagram и соглашалась на коммерческие фотосессии, в том числе для мужских журналов.

Здоровье, судя по блогу и спортивным разносторонним увлечениям, 29-летнюю девушку не беспокоило. Однако в минувшее воскресенье та резко потеряла сознание. Спасти Рассказову не удалось… По предварительной версии врачей, причиной внезапной смерти могла стать передозировка наркотиков.

Однако коллеги Рассказовой в это не верят.

«Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая, — поделился с РЕН ТВ ди-джей Алексей Чернорот, поддерживающий приятельские отношения с Жанной все это время. — Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания. У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей».

Жанна Рассказова
https://instagram.com/jaklinrasskazova

Напомним, Жанны не стало 11 августа. Приехавшим по вызову медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.

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Таинственная смерть: коллега Жанны Рассказовой не поверил в версию врачей
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