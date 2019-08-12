Аллу Вербер похоронят в Торонто в закрытом гробу

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер будет похоронена в канадском Торонто в закрытом гробу. Дело в том, что она страдала менингококковым сепсисом – крайне опасным заболеванием. Бактерия менингококка может вызвать поражение центральной нервной системы и тяжелый бактериальный менингит. Все, кто в последнее время тесно контактировал со звездой находятся в группе риска. Именно поэтому и было принято решение хоронить ее в закрытом гробу.

Выбор Торонто в качестве похорон вовсе не случаен. Родители бизнесвумен эмигрировали в Канаду в семидесятых годах прошлого века. В Северной Америке у Аллы Вербер состоялось бракосочетание с отцом ее единственной дочери Соломоном Тенсером. Там она открыла свой первый модный бутик Katia of Italy, названный в честь наследницы. Там большую часть времени проводит и ее мать.

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Кстати, многие друзья Вербер не смогут посетить траурную церемонию. Дело в том, что они просто не успеют оформить визу. Да и родственники Аллы Вербер хотят, чтобы на церемонии были только самые близкие для нее люди.

Зато известно, что в Нью-Йорке ее давняя подруга Мэригей Макки планирует устроить вечер памяти. Туда ожидается прибытие многих российских звезд шоу-бизнеса. К тому же там у многих из них есть квартиры, где они смогут остановиться, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что смерть Аллы Вербер стала крайне неожиданной для многих отечественных звезд шоу-бизнеса. Еще несколько дней назад женщина была на празднествах, посвященных юбилею композитора Игоря Крутого. Она прекрасно себя чувствовала. Плохо ей стало в Италии, куда она после отправилась отдыхать.