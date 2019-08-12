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Билан нанял «газель» для шоппинга на блошином рынке

Певец увлекается винтажными вещами.

Билан нанял «газель» для шоппинга на блошином рынке
https://www.instagram.com/bilanofficial

Лето у артиста выдалось насыщенным. Концерты, гастроли, а тут еще и новый клип «Под белые розы», который Билан выпустил в июле.Но один денек певец все же смог выкроить для себя и решил отправиться на старый блошиный рынок в Измайлово.

Более того, оказалось, что победитель «Евровидения» в этих местах частый гость.

«Это был мой 4-ый раз. Если вдруг кто-то из вас истосковался по аналоговому общению, по общению с людьми увлеченными и часто образованными и находящими отдушину в собирательстве и продаже интересных вещиц — гоу на винтажные рынок, — поделился певец впечатлениями.

Артист добавил, что от общения получил не меньше радости, чем от самого шоппинга.

«Это машина времени, исторический экскурс в прошлое! Да много, что с тобой может там произойти приятного и неожиданного в этом оазисе Добра. Это отдельный мир, в котором ещё осталось место для искреннего, не циничного, того, что пришло в нашу жизнь молниеносно с цифрой и социальными сетями. Там ты смотришь в глаза и даже открываешь душу», — разоткровенничался артист.

Впрочем, насчет шоппинга артист все же немного слукавил. Ведь он выносил вещи огромными тележками, а чтобы доставить все «добро» до дома, заказал даже отдельную машину.

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Дима БиланДима Билан последние новостизвездный стильшоппинг

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Билан нанял «газель» для шоппинга на блошином рынке
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