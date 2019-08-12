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Заворотнюк задолжала судебным приставам 1,6 миллиона рублей

Звезда, скорее всего, не сможет выезжать за границу пока не погасит долг.

Заворотнюк задолжала судебным приставам 1,6 миллиона рублей
Заворотнюк задолжала серьезную сумму приставам/globallookpress.com

Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак сообщил, что его подопечная должна 1,6 миллиона рублей в качестве исполнительского сбора. По его словам, знаменитость пробовала добиться снижения суммы перед судебными приставами, но ей не пошли навстречу.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото
Заворотнюк в прошлом году родила дочь Милу/globallookpress.com

Дело в том, что много лет назад звезда взяла огромную сумму в кредит – 44 миллиона рублей. Она приобрела землю недалеко от столицы. Причем деньги она получила в валюте. Однако затем произошло резкое падение курса рубля, и звезда оказалась в серьезной долговой яме. Только в прошлом году она подписала мировое соглашение с банком. Но окончательная точка в этой запутанной истории, как теперь выясняется, еще не поставлена.

Если Анастасия до конца сентября не погасит оставшуюся сумму долга, то приставы Тропарево-Никулинского района сделают все возможное, чтобы актриса не смогла выезжать за границу.

По словам пресс-секретаря актрисы, никаких проблем Заворотнюк по поводу задолженности пока не испытывает. Просто сейчас у нее совсем нет времени, чтобы решить спорный вопрос. Она воспитывает дочку Милу, которую родила в прошлом году от брака с фигуристом Петром Чернышевым, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкВиктор ПастрнакПетр Чернышевсудебные приставы

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Заворотнюк задолжала судебным приставам 1,6 миллиона рублей
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