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Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

В браке с иностранцем звезда Comedy Woman состояла на протяжении пяти лет.

Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
Надежда Ангарская развелась/globallookpress.com

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании. Это подтвердили люди из окружения пары. Вместе молодые люди были на протяжении пяти лет. От этого брака на свет появился сын Давид.

Надежда Ангарская. Фото
Надежда Ангарская рассталась с мужем/globallookpress.com

Отметим, что Ангарская подала заявление на развод еще в начале года, но подробности расставания стали известны только сейчас. Женщина обратилась в Мещанский районный суд столицы. Заседания по поводу развода длились четыре месяца. Они несколько раз откладывались и переносились.

Друзья пары отметили, что разговаривали с Ангарской. Они просили поделиться причинами расставания. Как говорила девушка, они просто не сошлись характерами с иорданцем. При этом какими-то подробностями Ангарская не стала делиться даже с близкими людьми.

Ранее Надежда рассказывала, что мечтала о большом количестве детей от мужа-иорданца. Но бог дал им только одного ребенка. Звезда отмечала, что тема беременности для нее очень тяжелая. Обсуждать ее с журналистами она не стала, сообщает «СтарХит».

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ИорданияНадежда АнгарскаяРаед Бани

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Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
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