Бузова и Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о романе

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram опубликовала совместный снимок со своим давним другом юмористом Тимуром Батрутдиновым. На фотографии звезда взяла своего партнера под ручку. «Когда нет выхода – только вход. Тимур, что мы делаем? Блан Б», — заявила телеведущая.

В комментариях многие подписчики отметили, что Бузова фотографируется вместе с Батрутдиновым, только когда готовится к выходу ее новая песня. Многие не верят, что у звезд роман. Добавим, что Ольга Бузова часто выкладывает снимки с Батрутдиновым. Ранее она подмечала, что готова с юмористом для отношений. Правда, многие считают, что так она просто шутила.

Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым никак не может обрести счастье. Она не раз признавалась поклонникам в Сети, что хотела бы встретить человека, в которого бы влюбилась. Правда, пока ей откровенно не везет.

Также Бузова до сих пор не наладила отношения и не помирилась со своей младшей сестрой Анной. Девушки не общаются уже полгода. Их конфликт, по слухам, начался с того, что Анна разместила в Сети некую запись с Ольгой, не согласовав этот момент.