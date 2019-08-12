НОВОСТИ

Бузова и Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о романе

Известно, что певицу и юмориста связывает давняя дружба.

Бузова и Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о романе
Бузова и Батрутдинов часто фотографируются вместе/globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram опубликовала совместный снимок со своим давним другом юмористом Тимуром Батрутдиновым. На фотографии звезда взяла своего партнера под ручку. «Когда нет выхода – только вход. Тимур, что мы делаем? Блан Б», — заявила телеведущая.

В комментариях многие подписчики отметили, что Бузова фотографируется вместе с Батрутдиновым, только когда готовится к выходу ее новая песня. Многие не верят, что у звезд роман. Добавим, что Ольга Бузова часто выкладывает снимки с Батрутдиновым. Ранее она подмечала, что готова с юмористом для отношений. Правда, многие считают, что так она просто шутила.

Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым никак не может обрести счастье. Она не раз признавалась поклонникам в Сети, что хотела бы встретить человека, в которого бы влюбилась. Правда, пока ей откровенно не везет.

Также Бузова до сих пор не наладила отношения и не помирилась со своей младшей сестрой Анной. Девушки не общаются уже полгода. Их конфликт, по слухам, начался с того, что Анна разместила в Сети некую запись с Ольгой, не согласовав этот момент.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ТарасовОльга БузоваТимур Батрутдинов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова и Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о романе
Интересно?
Поделись с друзьями: