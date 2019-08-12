НОВОСТИ

Марию Комиссарову выписали из роддома домой

После тяжелейшей травмы, приковавшей ее к инвалидному креслу, спортсменка стала мамой уже во второй раз.

Марию Комиссарову выписали из роддома домой
ФОТО: GLOBALLOOKPRESS©РОМАН ДЕНИСОВ

Как известно, 9 августа бывшая российская спортсменка Мария Комиссарова родила в испанской клинике дочь. После успешно проведенной операции кесарева сечения накануне стало известно, что молодую маму и ребенка выписывают из роддома, и они отправляются домой.

28-летняя Мария с мужем Алексеем и двухлетним сыном Матео уже несколько лет живут в Испании. Буквально через несколько часов после того, как малышка появилась на свет в своем Instagram первые кадры с дочкой показал счастливый отец малышки, Мария же при этом не стеснялась слез.

А позже и сама уже в своем микроблоге подробно рассказала о том, как проходили роды, а также поделилась радостной новостью – она получила документы и отправляется с дочкой домой.

Напомним, кесарево сечение в случае Марии – процедура неизбежная. Пять лет назад во время тренировки на сочинской олимпиаде она очень серьезно повредила позвоночник и с тех пор прикована к инвалидному креслу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бывшая спортсменкавыписка из роддомаМария Комиссаровародила дочьсчастливая семья

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марию Комиссарову выписали из роддома домой
Интересно?
Поделись с друзьями: