Марию Комиссарову выписали из роддома домой

После тяжелейшей травмы, приковавшей ее к инвалидному креслу, спортсменка стала мамой уже во второй раз.

Как известно, 9 августа бывшая российская спортсменка Мария Комиссарова родила в испанской клинике дочь. После успешно проведенной операции кесарева сечения накануне стало известно, что молодую маму и ребенка выписывают из роддома, и они отправляются домой.

больше по теме Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова перестала скрывать вторую беременность Спортсменка разместила в соцсети эмоциональный пост, в котором поделилась радостной новостью.

28-летняя Мария с мужем Алексеем и двухлетним сыном Матео уже несколько лет живут в Испании. Буквально через несколько часов после того, как малышка появилась на свет в своем Instagram первые кадры с дочкой показал счастливый отец малышки, Мария же при этом не стеснялась слез.

А позже и сама уже в своем микроблоге подробно рассказала о том, как проходили роды, а также поделилась радостной новостью – она получила документы и отправляется с дочкой домой.

Напомним, кесарево сечение в случае Марии – процедура неизбежная. Пять лет назад во время тренировки на сочинской олимпиаде она очень серьезно повредила позвоночник и с тех пор прикована к инвалидному креслу.