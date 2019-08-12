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Барановская побывала на консультации пластического хирурга

Мама троих детей интересовалась коррекцией груди.

Барановская побывала на консультации пластического хирурга
ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Накануне в Instagram Юлии Барановской состоялся очередной «сеанс связи» популярной ведущей со своими поклонниками. Фанаты задавили вопросы – звезда отвечала. Чаще всего поклонницы интересуются, как Юлии удалось сохранить стройную фигуру после трех родов.

Барановская призналась, что как и всех, ее не все устраивает в собственной внешности. Например, уже не раз она посещала пластических хирургов – звезда консультировалась по вопросу коррекции груди. Однако, как отмечает телеведущая, пока так и не решилась на столь кардинальное преображение.

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro сообщал о том, Айза Анохина уменьшила губы после того, как незадолго до этого поменяла цвет волос. Как выяснилось, все эти метаморфозы – явление временное. В русый цвет она выкрасилась только для фотосессии, а уменьшила губы просто перед очередной инъекцией.

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Айза Анохинакоррекция фигурытелеведущаяувеличение грудиЮлия Барановская

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Барановская побывала на консультации пластического хирурга
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