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Елизавета II никогда не согласится на титул императрицы

Георг III в свое время отказался от императорского звания, отдав предпочтение тому же, что носили его предшественники - король.

Елизавета II никогда не согласится на титул императрицы
Елизавету II ничто не ограничивает в том, чтобы взять титул императрицы, но она этого не сделает. Фото: Global Look Press

Соединенное Королевство было образовано в 1801 году. Его первым королем стал Георг III и монарху предложили взять императорский титул.

К тому времени Британия уже лишилась американских колоний, но ее территория все еще позволяла называть государство империей.

Тем не менее, правитель решил оставить титул короля, который носили его предки. Если бы Георг III тогда склонился в пользу титула императора, то Елизавету II сейчас бы называли не Ее Королевское , а Ее Императорское Величество.

Термин «империя» обозначает независимое государство. которым правит монарх, носящий титул императора — в иерархии о рангах это высший титул правителей.

Площадь империи гораздо обширнее, чем у королевства. Так как официальное название Великобритании — Соединенное королевство, куда входяи несколько областей, то страна вполне «тянет» на это звание.

С юридической точки зрения нет никаких препон для того, чтобы королева взяла титул императрицы, но она никогда не пойдет на этот шаг. У многих это звание ассоциируется с колониальным захватом и авторитарным режимом.

Жители Туманного Альбиона могут расценить такой поворот как ужесточение контроля. Это, в свою очередь, может привести к акциям протеста и погромам, а это, разумеется, не входит ни в интересы королевы, ни парламента, пишет Express.

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Елизавета II никогда не согласится на титул императрицы
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