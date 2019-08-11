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Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американке

Один из самых завидных холостяков мира связал себя узами брака.

Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американке
Мэттью Беллами женился в 41 год. Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress

41-летний солист известной на весь мир британской рок-группы Muse Мэттью Беллами наконец связал себя узами брака. Его избранницей стала 29-летняя американская модель Элль Эванс. Молодые сыграли свадьбу в Малибу на берегу океана, о чем говорит снимок, опубликованный музыкантом в Instagram.

Напомним, в 2011 году Беллами был помолвлен с американской моделью Кейт Хадсон, у них даже родился сын. Однако уже в 2014-м они объявили о своем расставании. Буквально сразу после этого рокер стал встречаться с Элль Эванс, в конце 2017 года она объявила о помолвке с мужчиной своей мечты. Предложение руки и сердца было сделано во время совместного отдыха пары на Фиджи.

Добавим, что английская пресса не раз называла Беллами самым сексуальным музыкантом. Ну а в рейтингах лучших гитаристов мира он и подавно прописался. Его группа Muse за всю свою историю получила 37 престижных музыкальных наград.

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Тэги:

Museзвездная свадьбаМалибуМэттью Белламирок-музыкантЭлль Эванс

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Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американке
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