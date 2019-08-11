У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным

До 50 лет рок-музыкант чрезвычайно много пил, но до сих пор находится в строю.

У легендарного британского рокера Оззи Осборна нашли мутацию, которая спустя десятилетия нездорового образа жизни помогла ему остаться в хорошей форме (сейчас исполнителю уже 70 лет). Об этом сказано в научно-популярной книге о генах, которая вышла в этом месяце на Западе.

Автор труда, профессор Билл Салливан, вспоминает, что в 2010 году ученые из Кембриджа взяли анализы у Осборна, чтобы исследовать, как рокер смог так долго злоупотреблять наркотиками и алкоголем. И действительно, в организме артиста нашли невиданные ранее генетические изменения, которые предрасполагают к употреблению большого количества алкоголя.

«Оззи действительно является генетическим мутантом», — цитирует профессора издание New York Post.

Ученый пишет, что гены могут предопределить у человека любовь к сладкому или кофе и даже заранее сформировать его политические взгляды.

Отметим, к своим 40 годам Оззи Осборн, бывало, выпивал в день по три-четыре бутылки крепких напитков. Потом он много лет боролся с алкоголизмом и «завязал» только в начале 2000-х. Концерты ветеран хеви-метала дает и по сей день, правда, гастролям артиста сейчас мешают другие болезни.

А вы бы хотели себе такую «суперспособность»?