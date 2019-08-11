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Детективы заинтересовались связью принца Эндрю с преступником-миллиардером

Герцог Йоркский может еще больше увязнуть в деле о домогательствах, так как ФБР собирается допросить одну из обвиняемых по делу - британскую светскую львицу Жислин Максвелл.

Детективы заинтересовались связью принца Эндрю с преступником-миллиардером
Принца Эндрю могут вызвать на допрос в ФБР. Фото: instagram.com/hrhthedukeofyork/

Сотрудники ФБР намерены переключиться с дела Джеффри Эпштейна о секс-торговле несовершеннолетними на его ближайшее окружение после того, как преступник-миллиардер свел счеты с жизнью в субботу, 10 августа.

Это произошло всего за несколько часов до того, как были обнародованы судебные документы по его делу.

Принцу Эндрю грозит еще больше увязнуть в скандале, так как детективы собираются допросить бывшую подружку магната Жислин Максвелл, с которой герцог Йоркский поддерживал дружеские отношения.

Сын королевы отрицает все выдвинутые против него обвинения в домогательствах. Одна из женщин утверждает, что он вел себя непристойно по отношению к ней в доме Эпштейна в Нью-Йорке, а другая заявила, что ее принудили к близости с принцем, когда ей было 17.

Против Максвелл выдвинуто обвинение в «поставке» несовершеннолетних девушек магнату-педофилу. Сама светская львица свою причастность в преступной деятельности отрицает.

Источник сообщил, что после того, как Эпштейн теперь не сможет ответить по закону, жертвы заслуживают того, чтобы получить ответы, и Максвелл является ключом, так как она была как никто близка с покойным.

«Для принца Эндрю это далеко не конец, так как самоубийство Эпштейна может привести к возобновлению следствия из-за дружбы герцога с преступником», — цитирует инсайдера Mirror.

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Детективы заинтересовались связью принца Эндрю с преступником-миллиардером
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