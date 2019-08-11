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Как с гуся вода: оскандалившийся принц Эндрю укатил в Балморал

Герцог Йоркский присоединился к королеве в ее шотландской резиденции после того, как стало известно о выдвинутых против него обвинений в домогательствах.

Как с гуся вода: оскандалившийся принц Эндрю укатил в Балморал
Принц Эндрю спрятался от обвинений в домогательствах в Балморале. Фото: instagram.com/hrhthedukeofyork/

Принца Эндрю заметили в автомобиле вместе с Елизаветой II на пути в церковь в шотландском поместье королевы Балморал.

Герцог Йоркский находился в хорошем расположении духа несмотря на то, что пресса пестрит сообщениями о его сомнительной дружбе с преступником-миллиардером Джеффри Эпштейном и обвинениях в домогательствах.

Герцог появился на службе вместе со своей венценосной матерью и дочерью принцессой Беатрис.

Это первый выход в свет принца Эндрю после известий о смерти Эпштейна, который свел счеты с жизнью — сообщение об этом пришло в воскресенье, 11 августа.

Похоже, что улыбка недолго будет озарять лицо герцога, так как скандал, по всей видимости, будет набирать обороты — ФБР собирается взять в свои руки расследование дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле детьми.

Кроме этого, в обнародованных судебных документах по делу миллиардера, всплыли два заявление женщин, утверждавших, что Эндрю вел себя непристойно, пишет Mirror.

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Британская королевская семьядомогательстваобвинения в домогательствахпринц Эндрюсексуальное домогательство

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Как с гуся вода: оскандалившийся принц Эндрю укатил в Балморал
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