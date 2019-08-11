Как с гуся вода: оскандалившийся принц Эндрю укатил в Балморал

Принца Эндрю заметили в автомобиле вместе с Елизаветой II на пути в церковь в шотландском поместье королевы Балморал.
Герцог Йоркский находился в хорошем расположении духа несмотря на то, что пресса пестрит сообщениями о его сомнительной дружбе с преступником-миллиардером Джеффри Эпштейном и обвинениях в домогательствах.
Герцог появился на службе вместе со своей венценосной матерью и дочерью принцессой Беатрис.
Это первый выход в свет принца Эндрю после известий о смерти Эпштейна, который свел счеты с жизнью — сообщение об этом пришло в воскресенье, 11 августа.
Похоже, что улыбка недолго будет озарять лицо герцога, так как скандал, по всей видимости, будет набирать обороты — ФБР собирается взять в свои руки расследование дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле детьми.
Кроме этого, в обнародованных судебных документах по делу миллиардера, всплыли два заявление женщин, утверждавших, что Эндрю вел себя непристойно, пишет Mirror.