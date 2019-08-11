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Гоген Солнцев удивился, что его 64-летняя жена задумалась о смерти

38-летний шоумен обратился к своим подписчикам в Instagram с вопросом, стоит ли размышлять на эту тему.

Гоген Солнцев удивился, что его 64-летняя жена задумалась о смерти
Гоген Солнцев с супругой /instagram.com/solntcev/?hl=ru

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев был пойман врасплох вопросом о смерти со стороны пожилой жены Екатерины Терешкович. Напомним, женщине уже 64 года и она на 26 лет старше своего супруга.

Гоген рассказал подписчикам, что его любимая задала неожиданный вопрос: «Часто ли ты думаешь о смерти?» Солнцев искренне поразился, с чего вдруг его супруга подняла эту тему. А ей ответил, что не планирует включать мыслительный процесс на эту тему.

«Пока живу и живу, а как не станет, так уж и никакого дела до этого не будет», — глубокомысленно заметил шоумен.

Далее он спросил у пользователей Сети: «Чем могут быть навеяны подобные мысли и стоит ли в принципе размышлять о смерти?»

Для подписчиков пост сработал, как красная тряпка для быка. Недоброжелатели кинулись объяснять Гогену, что женщинам ближе к 70-ти свойственно думать об уходе. Нашлись откровенные философы. Чего только стоит этот комментарий: «Смерть – это естественно. Глубоко задумываться на эту тему не стоит, на мой взгляд. Но и забывать не надо. Жизнь коротка и это факт. Надо помнить об этом и творить как можно больше добра».

Напомним, Терешкович и Солнцев состоят в законном браке около года. И до сих пор ведутся споры настоящий это брак или фиктивный. Созданный, чтобы заработать на дешевой популярности. Сам же Гоген уверяет, что влюблен в свою супругу.

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Гоген Солнцев удивился, что его 64-летняя жена задумалась о смерти
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