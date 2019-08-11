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Не одна Шарлотта: принц Джордж на регате съел муравья

В то время как показавшая язык принцесса стала героиней новостных лент, ее старший брат также сумел «отличиться».

Не одна Шарлотта: принц Джордж на регате съел муравья
Камеры пропустили шалость принца Джорджа. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Пока во время королевской регаты объективы всех камер жадно ловили принцессу Шарлотту, показывающую язык, они упустили кадр с ее старшим братом, который тоже мог стать героем новостных лент.

Королевские отпрыски прибыли на регату, чтобы поддержать своих родителей. Кейт Миддлтон сошла с дистанции и присоединилась к своим наследникам. Именно в тот момент Шарлотта и скорчила забавную гримасу.

Позже, кстати, выяснилось, что таким способом она пыталась привлечь внимание отца герцогини Кэтрин.

Улучив момент, когда все взгляды были сосредоточены на его сестре, принц Джордж решил изучить жизнь насекомых — муравьев. За этим занятием и застукала его королевский эксперт Виктория Мерфи.

Юный натуралист решил глобально подойти к проблеме и от теории перешел к практике — решил узнать, каков муравей на вкус.

«У маленьких Кембриджей сегодня был отличный день. Дерзкая Шарлотта показала язык толпе, а Джордж съел муравья!», — цитирует Мерфи Mirror.

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Британская королевская семьяпринц Джорджпринцесса Шарлотта

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Не одна Шарлотта: принц Джордж на регате съел муравья
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