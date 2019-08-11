Китайский магнат платил внучке Елизаветы II баснословные суммы

Доктор Джонни Хон раздавал места королевским особам в своих компаниях, чтобы привлечь инвесторов.

Родственники Елизаветы II, которые лишены доступа к Королевскому фонду субсидий, вынуждены искать средства к существованию самостоятельно.

Недавнее расследование показало, что китайский магнат и выпускник Оксфорда доктор Джонни Хон платит внучке королевы Заре Тиндолл и экс-супруге принца Эндрю Саре Фергюсон баснословные суммы наличными.

Владелец корпорации Global Group заплатил герцогине Йоркской 300 тысяч фунтов стерлингов от одной из фирм, которые он возглавляет, плюс еще 72 тысячи фунтов стерлингов за пост директора без исполнительных полномочий в одной из его продюсерских кинокомпаний.

Основной обязанностью Ферджи было сводить бизнесмена с нужными людьми в Гонконге.

Что же касается Зары Тиндолл, то она получила 100 тысяч фунтов стерлингов на посту директора без исполнительных полномочий.

В ее обязанности входили консультации об инвестициях в лошадиные бега. Согласно договору, она должна была присутствовать на двух заседаниях совета в году в телефонном режиме.

Доктор Джонни Хон раздавал места королевским особам в своих компаниях, чтобы привлечь инвесторов, пишет Mirror.