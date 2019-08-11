Дешевое платье и пицца: Меган Маркл рассказала о судьбоносном дне

До того, как попасть в телепроект «Мажоры», герцогиня Сассекская обивала пороги студий, которые отказывали ей в ролях.

Меган Маркл стала известна всему миру после того, как получила роль в сериале «Мажоры». Однако сама экс-актриса в то время и не подозревала, что работа в телепроекте вознесет ее на олимп славы и даст ей возможность познакомиться с принцем Гарри.

На самом деле Маркл была уверена, что ее не возьмут. На первом прослушивании она так волновалась, что напрочь забыла текст. Вернувшись домой, она была очень расстроена и, чтобы снять стресс, «заедала» его пиццей.

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К ее изумлению, ей позвонили и пригласили еще на одну пробу. В последнюю минуту она ринулась в магазин покупать платье, так как агент предупредил ее, что нужно, чтобы она надела что-то более «консервативное». В результате она купила черное платье за 45 долларов (2800 рублей).

«На мне не было юбки-карандаша от Tom Ford или пары туфель от Louboutins, не говоря уже о блузке от Prada — все это в то время было за тридевять земель от Родео-Драйв (улица, где жила Маркл. — Прим. ред.), — вспоминает Меган.

Тем не менее, второе прослушивание прошло удачно и будущая герцогиня получила роль. «Я и понятия не имела, что это позднее августовское утро 2011 года изменит всю мою жизнь», — цитирует Маркл Mirror.