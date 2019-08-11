Елизавета II пришла в ярость из-за неспособности политиков править страной

Королева впервые за много лет высказала свое мнение в отношении парламента.

93-летняя Елизавета II в одной из частных бесед нарушила основное правило — придерживаться нейтралитета в политических вопросах. Ее Величество призналась, что ее удручает неспособность политиков правильно руководить страной.

Разговор состоялся спустя некоторое время, как Британии проголосовала за выход из Евросоюза и Дэвид Камерон подал в отставку с поста премьер-министра.

Королевский источник утверждает, что королева «пришла в ярость» из-за сложившейся ситуации: ее не устраивал уровень британских политиков и хаос, который организовался в связи с брекситом — «развода» Британии и ЕС.

Инсайдер добавил, что ее разочарование будет только расти, так как члены парламента хотят вовлечь ее в историю с выходом из Евросоюза и заявлением нынешнего главы кабмина Бориса Джонсона, что страна покинет ЕС, неважно, будет ли подписан договор или нет.

Королева держится в стороне от политики и известна своим жестким соблюдением этого правила. Она редко высказывает свое мнение и то, что Ее Величество позволила себе дать такую жесткую оценку политиков, несказанно удивило придворных.

В Букингемском дворце отказались давать какие-либо комментарии, пишет Mirror.