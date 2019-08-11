Кейт Миддлтон удивила друзей необычным требованием перед свадьбой

Слухи о том, что Кейт Миддлтон должна обручиться с принцем Уильямом, появились еще в 2008 году. Но помолвка состоялась лишь два года спустя, после девяти лет знакомства.

Однако еще до этого друзья Кейт получили от нее письмо, в котором она высказала настойчивую просьбу, чтобы с этих пор ее называли полным именем — Кэтрин. К слову сказать, ее муж на публике всегда называет ее именно так.

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«Каждый знал, что помолвка Кейт и Уильяма должна произойти, но мы были несколько удивлены, что она попросила называть ее Кэтрин», — рассказал приятель герцогини, колумнист Адам Хелликер.

«Это является явным признаком, что она осознавала, какое положение будет занимать», — отметил он, добавив, что тон самого письма при этом был шутливым.

Журналист также заявил, что Миддлтон считала обращение Кэтрин более достойным. Однако эти слова позже опроверг личный секретарь принца Чарльза Пэдди Харверсон, пишет Mirror.