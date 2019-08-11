НОВОСТИ

41-летняя Плетнева продемонстрировала роскошную фигуру в новом клипе

Солистка группы «Винтаж» презентовала откровенный клип на песню «Интуиция».

41-летняя Плетнева продемонстрировала роскошную фигуру в новом клипе
Анна Плетнева сняла клип в ретро-стиле. Фото: instagram.com/dusya_star/

41-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева на днях выпустила новый клип на песню «Интуиция». Видео опубликовано на YouTube и его уже посмотрело более 600 тысяч человек. Сюжет разворачивается в советской квартире и посвящен отношениях возлюбленных.

Ролик снят в ретро-стиле и начинается с телемоста «Ленинград-Бостон», во время которого была произнесена легендарная фраза «Секса у нас нет, у нас есть любовь».

По словам певицы, она не обделена ни тем, ни другим, поэтому счастлива, что в ее жизни гармонично сочетаются работа и личная жизнь. Идея клипа принадлежит режиссеру Сергею Ткаченко, который решил посвятить видео ушедшей эпохе, времени, когда многие вещи были в дефиците или на них был наложен запрет. В ролике воспроизведены некоторые фрагменты из фильмов «Игла» и «Асса».

Анна Плетнева рассказала в интервью Wday.ru, что когда она была маленькая, то восхищалась Цоем, у нее в комнате висел плакат с изображением рок-звезды. Поэтому, когда ей предложили снять ролик по мотивам советских фильмов, она без раздумий согласилась.

«Мы не ставили задачи воспроизвести все сцены буквально, скорее только повторить эмоции, ощущения», – рассказала Плетнева.

В клипе певица, у которой есть трое детей, продемонстрировала роскошную, подтянутую фигуру, которую оценили подписчики хостинга YouTube. По мнению пользователей, Анне Плетневой удалось обмануть свой возраст – артистка выглядит так же молодо, как и в начале своей карьеры 20 лет назад.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ПлетнёваГруппа "Винтаж"новый клип

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
41-летняя Плетнева продемонстрировала роскошную фигуру в новом клипе
Интересно?
Поделись с друзьями: