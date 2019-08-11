41-летняя Плетнева продемонстрировала роскошную фигуру в новом клипе

41-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева на днях выпустила новый клип на песню «Интуиция». Видео опубликовано на YouTube и его уже посмотрело более 600 тысяч человек. Сюжет разворачивается в советской квартире и посвящен отношениях возлюбленных.

Ролик снят в ретро-стиле и начинается с телемоста «Ленинград-Бостон», во время которого была произнесена легендарная фраза «Секса у нас нет, у нас есть любовь».

По словам певицы, она не обделена ни тем, ни другим, поэтому счастлива, что в ее жизни гармонично сочетаются работа и личная жизнь. Идея клипа принадлежит режиссеру Сергею Ткаченко, который решил посвятить видео ушедшей эпохе, времени, когда многие вещи были в дефиците или на них был наложен запрет. В ролике воспроизведены некоторые фрагменты из фильмов «Игла» и «Асса».

Анна Плетнева рассказала в интервью Wday.ru, что когда она была маленькая, то восхищалась Цоем, у нее в комнате висел плакат с изображением рок-звезды. Поэтому, когда ей предложили снять ролик по мотивам советских фильмов, она без раздумий согласилась.

«Мы не ставили задачи воспроизвести все сцены буквально, скорее только повторить эмоции, ощущения», – рассказала Плетнева.

больше по теме Анна Плетнева призналась, что на новый клип ее вдохновил Виктор Цой Певица представила работу «Интуиция».

В клипе певица, у которой есть трое детей, продемонстрировала роскошную, подтянутую фигуру, которую оценили подписчики хостинга YouTube. По мнению пользователей, Анне Плетневой удалось обмануть свой возраст – артистка выглядит так же молодо, как и в начале своей карьеры 20 лет назад.