Имя Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток для похудения

Имя Меган Маркл снова оказалось замешано в громком скандале, однако в этот раз не по вине герцогини Сассекской.

Сразу на нескольких сайтах появилась реклама «таблеток Меган», в которой утверждается, что чудо-средство поможет сбросить вес без диет и изнурительных занятий в спортзале.

На одном из ресурсов — First Level Fitness — размещены две фотографии Маркл — до и после беременности. «После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток Кето я опять такая, как и раньше», — гласит подпись к снимкам.

Еще один сайт пошел дальше, разместив фейковое интервью с Меган.

больше по теме Меган Маркл обвинили в шантаже принца Гарри Американский таблоид сообщил, что герцогиня Сассекская поставила мужу жесткое условие.

В нем утверждается, что, устав следовать стандартам Голливуда и истязать себя в спортзале, герцогиня на протяжении 10 лет искала ингредиенты, которые бы помогали избавиться от лишних килограммов без диет и фитнеса.

Создатели фальшивки также заявляют, что Маркл запустила линейку чудо-средств для похудения вопреки протестам со стороны королевской семьи, так как это «дело ее жизни».

Букингемский дворец поблагодарил издание Mirror за проведенное расследование и потребовал прекратить использовать имя герцогини Сассекской в рекламных целях. «Это незаконно, и мы примем надлежащие меры», — заверил представитель Маркл.