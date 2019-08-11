НОВОСТИ

Имя Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток для похудения

Букингемский дворец потребовал прекратить использовать имя герцогини Сассекской в рекламных целях.

Имя Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток для похудения
Меган Маркл заподозрили у употреблении таблеток для похудения после родов. Фото: Global Look Press

Имя Меган Маркл снова оказалось замешано в громком скандале, однако в этот раз не по вине герцогини Сассекской.

Сразу на нескольких сайтах появилась реклама «таблеток Меган», в которой утверждается, что чудо-средство поможет сбросить вес без диет и изнурительных занятий в спортзале.

На одном из ресурсов — First Level Fitness — размещены две фотографии Маркл — до и после беременности. «После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток Кето я опять такая, как и раньше», — гласит подпись к снимкам.

Еще один сайт пошел дальше, разместив фейковое интервью с Меган.

В нем утверждается, что, устав следовать стандартам Голливуда и истязать себя в спортзале, герцогиня на протяжении 10 лет искала ингредиенты, которые бы помогали избавиться от лишних килограммов без диет и фитнеса.

Создатели фальшивки также заявляют, что Маркл запустила линейку чудо-средств для похудения вопреки протестам со стороны королевской семьи, так как это «дело ее жизни».

Букингемский дворец поблагодарил издание Mirror за проведенное расследование и потребовал прекратить использовать имя герцогини Сассекской в рекламных целях. «Это незаконно, и мы примем надлежащие меры», — заверил представитель Маркл.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

диетаМеган МарклМеган Маркл после родовМеган Маркл последние новостимошенникипохудениепохудение после родовтаблетки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Имя Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток для похудения
Интересно?
Поделись с друзьями: