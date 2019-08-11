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Корону «Миссис Россия-2019» получила участница из Геленджика

Победительница замужем и воспитывает двоих детей.

Корону «Миссис Россия-2019» получила участница из Геленджика
Екатерина Нишанова Фото: https://www.instagram.com/p/Bx-TCm6ivGn/

Накануне в Москве выбрали «Миссис Россию-2019». Лидером стала 33-летняя участница из солнечного Геленджика Екатерина Нишанова. Это дает ей право представить РФ уже на другом творческом состязании – «Миссис Земной шар».

Корону первой «Вице-миссис России» присудили уроженке Самары Анне Митрофановой. Участница из города Иркутск, Влада Брем, стала второй «Вице-миссис России», пишет РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой. В общей сложности конкурс объединил на одной площадке 27 женщин со всей страны. На всех участниц пришлось 58 детей и 6 внуков.

Екатерина Нишанова замужем. В браке она родила двух сыновей. Накануне победительница конкурса отметила 15-ю годовщину свадьбы. Правда, ей пришлось это делать на расстоянии с мужем. Но это не помешало супругам тепло поздравить друг друга.

По словам уроженки Геленджика, еще до начала состязания она сильно волновалась. Но все ее переживания оказались напрасными – на конкурсе царила дружественная атмосфера.

Отметим, в состязании могут участвовать женщины в возрасте от 22 до 43 лет. Конкурсантки также должны быть замужем и иметь минимум одного ребенка.

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Тэги:

ГеленджикЕкатерина Нишановаконкурс красотыМиссис Россия

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Корону «Миссис Россия-2019» получила участница из Геленджика
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