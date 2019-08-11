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Светлана Иванова сделала селфи с лосем

Актриса посетила зоопарк в Псковской области.

Светлана Иванова сделала селфи с лосем
Светлана Иванова провела выходные в зоопарке. Фото: East News

33-летняя Светлана Иванова вместе с детьми от режиссера Джаника Файзиева на выходные уехала в Псковскую область. Актриса с 9-летней дочерью Полиной побывала в местном зоопарке. Светлана Иванова радовалась животным не меньше своей дочери. Знаменитость даже сделать снимок с лосем, по кличке Майя, который не испугался актрисы и, судя по всему, с удовольствием позировал для камеры.

«В номинации «лучшее селфи лета» уверенно побеждаем мы с лосяшей. #моёновоелюбимоеживотное», – подписала фото актриса.

Напомним, Светлана Иванова всего год назад родила вторую дочь Миру. Актриса быстро пришла в форму и вернулась на съемочную площадку. Знаменитость успевает путешествовать, сниматься в кино, а также уделять время детям. Так, во время поездки в Израиль, знаменитость рассказала, что ее старшая дочь полюбила серфинг и превзошла ее в этом виде спорта.

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звездный отдыхзоопаркСветлана Иванова

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Светлана Иванова сделала селфи с лосем
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