Светлана Иванова сделала селфи с лосем

33-летняя Светлана Иванова вместе с детьми от режиссера Джаника Файзиева на выходные уехала в Псковскую область. Актриса с 9-летней дочерью Полиной побывала в местном зоопарке. Светлана Иванова радовалась животным не меньше своей дочери. Знаменитость даже сделать снимок с лосем, по кличке Майя, который не испугался актрисы и, судя по всему, с удовольствием позировал для камеры.

«В номинации «лучшее селфи лета» уверенно побеждаем мы с лосяшей. #моёновоелюбимоеживотное», – подписала фото актриса.

Напомним, Светлана Иванова всего год назад родила вторую дочь Миру. Актриса быстро пришла в форму и вернулась на съемочную площадку. Знаменитость успевает путешествовать, сниматься в кино, а также уделять время детям. Так, во время поездки в Израиль, знаменитость рассказала, что ее старшая дочь полюбила серфинг и превзошла ее в этом виде спорта.