Как француженка: Чиповская в элегантном наряде прогулялась по Вильнюсу

Анна Чиповская наслаждается путешествием по Европе. 32-летняя актриса остановилась в столице Литвы Вильнюсе. Девушка рассказала подписчикам в Instagram, как проводит свободное время. По ее словам, ничего экстраординарного во время отпуска не произошло.

«Я ем, сплю, читаю, гуляю, ем, сплю, читаю, гуляю», – написала актриса в микроблоге.

Для прогулки Чиповская выбрала стильный наряд – вязаный свитер изумрудного оттенка и длинную юбку, сочетающуюся по цвету со свитером. Образ получился сдержанным и по-французски элегантным.

«Стильная, красивая, талантище», – прокомментировала снимок одна из подписчиц.

Другие фолловеры поинтересовались у Анны, простила ли бы она предательство.

«Прощать всегда стоит. А продолжать общение необязательно», – ответила актриса.

Ранее Анна Чиповская заявила, что не хочет иметь детей. По ее словам, она счастлива, что у нее есть любимая работа и в ближайшее время не планирует выходить замуж. Также актриса высказала мнение, что не все люди обязаны заводить детей. Таким образом, знаменитость дала понять, что не хочет, чтобы посторонние люди вмешивались в ее личную жизнь.