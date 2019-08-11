Лариса Рубальская страдала, что так и не стала мамой

Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что очень страдала из-за того, что много лет назад ей так и не посчастливилось стать мамой. При этом сейчас она много времени проводит со своими двоюродными внуками – восьмилетним Артемом и четырехлетней Маргаритой. Это дети Светланы, дочери ее умершего брата Валеры, с которым она была очень дружна и близка.

«Внуки сделали меня радостнее. Очень страдала, что не родила детей и в моей жизни такой пробел. А потом появились Темка и Маргаритка — и пустота заполнилась. Хотя мамой побыть не удалось, зато бабушкой получилось», — заявила Лариса Рубальская.

При этом она признает, что материнского опыта ей, конечно, не достает. Как-то раз Артем и Маргарита вечером попросили, чтобы поэтесса их помыла. Она честно сказала им, что не знает, как это делается. В итоге ребята справились своими силами.

Лариса Рубальская заметила, что в их семье не принято выражение «двоюродные внуки». Невестка называет ее бабушкой, и звезде очень приятно от ее слов. Поэтесса отметила, что вместе с детьми учит стихи и поет. Ей важно передать ребятам свой богатый опыт. Не так давно она вместе с ними ходила в цирк. Жизни чужих детей она не учит. На это у них есть мама, сообщает «СтарХит».