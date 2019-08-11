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Лиза Галкина очаровала подписчиков своими белокурыми локонами

Девочка пользуется неимоверной популярностью в Сети.

Лиза Галкина очаровала подписчиков своими белокурыми локонами
У Лизы Галкиной очень красивые волосы/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась архивная видеозапись. На кадрах можно увидеть девочку, которая, судя по всему, приняла участие в детском показе мод. На ребенке красивая рубашечка. Кругом видны родители и слышны детские голоса. Скорее всего, дети после показа собираются домой и находятся в гримерке.

Одна из женщин, организаторов мероприятия, решила поинтересоваться у Лизы Галкиной, осталась ли девочка в восторге от праздника. «Тебе понравилось все. Да?» — задала она вопрос ребенку. «Конечно», — ответила девочка. «Ну мы очень рады», — заявила организатор праздника.

Особое внимание подписчики Лизы Галкиной обратили на белокурые локоны девочки. Дочь Аллы Пугачевой с детских лет выглядит очень стильно. «Златовласка», «Просто шикарные кудряшки», «Маленькая звездочка», — отметили пользователи.

Напомним, что нынешнее лето Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми проводят в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. На рижском взморье уже который год звезды снимают огромную виллу. Вместе с детьми, к примеру, этим летом они побывали в зоопарке и веревочном парке. Ребята остались в полном восторге от животных и развлечений.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинДзинтариЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина очаровала подписчиков своими белокурыми локонами
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