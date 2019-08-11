Лиза Галкина очаровала подписчиков своими белокурыми локонами

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась архивная видеозапись. На кадрах можно увидеть девочку, которая, судя по всему, приняла участие в детском показе мод. На ребенке красивая рубашечка. Кругом видны родители и слышны детские голоса. Скорее всего, дети после показа собираются домой и находятся в гримерке.

Одна из женщин, организаторов мероприятия, решила поинтересоваться у Лизы Галкиной, осталась ли девочка в восторге от праздника. «Тебе понравилось все. Да?» — задала она вопрос ребенку. «Конечно», — ответила девочка. «Ну мы очень рады», — заявила организатор праздника.

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Особое внимание подписчики Лизы Галкиной обратили на белокурые локоны девочки. Дочь Аллы Пугачевой с детских лет выглядит очень стильно. «Златовласка», «Просто шикарные кудряшки», «Маленькая звездочка», — отметили пользователи.

Напомним, что нынешнее лето Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми проводят в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. На рижском взморье уже который год звезды снимают огромную виллу. Вместе с детьми, к примеру, этим летом они побывали в зоопарке и веревочном парке. Ребята остались в полном восторге от животных и развлечений.