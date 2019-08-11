«Не разрушив, не построишь!»: Фадеев намекнул на причины разрыва с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев, который объявил о прекращении сотрудничества с певицей Наргиз, в Instagram в очередной раз намекнул на причины расставания со звездой. Пост продюсера по традиции наполнен философским смыслом. «Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!» — заявил он.

Напомним, что еще совсем недавно Наргиз и Фадеев были в прекрасных отношениях. Продюсер говорил, что без ума от своей подопечной. Вместе с ней он записывал музыкальные альбомы. Казалось, что никто не сможет разрушить этот прекрасный творческий союз. Но, как выяснилось, ничто не вечно под луной.

Недавно стало известно о срыве нескольких концертов Наргиз Закировой. При этом весь ее гастрольный тур теперь под большим вопросом. Звезда рассказывала, что подопечные Максима Фадеева вставляют ей палки в колеса и не позволяют выступать. Исполнительнице теперь нельзя петь композиции, которые для нее написал Максим Фадеев.

Отметим, что именно продюсер раскрутил Наргиз несколько лет назад, когда она была никому не известной исполнительницей. Благодаря ему она стала появляться на телевидении и в эфирах радиостанций. По слухам, звезда зарабатывала до десяти миллионов в месяц.