НОВОСТИ

«Не разрушив, не построишь!»: Фадеев намекнул на причины разрыва с Наргиз

Продюсер отметил, что в его жизни начинается новый этап.

«Не разрушив, не построишь!»: Фадеев намекнул на причины разрыва с Наргиз
Фадеев намекнул, почему расстался с Наргиз/globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев, который объявил о прекращении сотрудничества с певицей Наргиз, в Instagram в очередной раз намекнул на причины расставания со звездой. Пост продюсера по традиции наполнен философским смыслом. «Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!» — заявил он.

Напомним, что еще совсем недавно Наргиз и Фадеев были в прекрасных отношениях. Продюсер говорил, что без ума от своей подопечной. Вместе с ней он записывал музыкальные альбомы. Казалось, что никто не сможет разрушить этот прекрасный творческий союз. Но, как выяснилось, ничто не вечно под луной.

Недавно стало известно о срыве нескольких концертов Наргиз Закировой. При этом весь ее гастрольный тур теперь под большим вопросом. Звезда рассказывала, что подопечные Максима Фадеева вставляют ей палки в колеса и не позволяют выступать. Исполнительнице теперь нельзя петь композиции, которые для нее написал Максим Фадеев.

Отметим, что именно продюсер раскрутил Наргиз несколько лет назад, когда она была никому не известной исполнительницей. Благодаря ему она стала появляться на телевидении и в эфирах радиостанций. По слухам, звезда зарабатывала до десяти миллионов в месяц.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ФадеевНаргиз ЗакироваНаргиз и Фадеев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не разрушив, не построишь!»: Фадеев намекнул на причины разрыва с Наргиз
Интересно?
Поделись с друзьями: