Паулина Андреева вслед за Собчак собралась под венец

В Сети появилась информация, что режиссер Федор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Торжество должно пройти в начале сентябре 2019 года. Пока точная дата и время предстоящей свадьбы неизвестны. Сами звезды хранят информацию в строжайшем секрете и подробностями не делятся.

Отметим, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года. Именно тогда режиссер стал уделять повышенное внимание девушке. В частности, он пригласил ее на программу «Кино в деталях». Окончательно же стало понятно, что пара вместе на фестивале «Кинотавр» в Сочи. В южном городе возлюбленные появились вместе, сообщает «СтарХит».

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Интересно, что не так давно бывшая супруга режиссера модель Светлана Бондарчук, которая была гостьей программы «Судьба человека» рассказывала, что не побоялась и поставила на обложку своего журнала влюблённых после сочинского фестиваля. После этого ей звонил Федор Бондарчук и говорил, что она крутая. Модель не затаила обиду на бывшего мужа.

Напомним, что в сентябре состоится еще одна звездная свадьба. Светская львица Ксения Собчак должна выйти замуж за режиссера Константина Богомолова. Сейчас идет подготовка к торжеству.