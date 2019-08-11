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Паулина Андреева вслед за Собчак собралась под венец

Режиссер Федор Бондарчук, по слухам, сделал предложение своей возлюбленной.

Паулина Андреева вслед за Собчак собралась под венец
Паулина Андреева скоро станет женой Федора Бондарчука/globallookpress.com

В Сети появилась информация, что режиссер Федор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Торжество должно пройти в начале сентябре 2019 года. Пока точная дата и время предстоящей свадьбы неизвестны. Сами звезды хранят информацию в строжайшем секрете и подробностями не делятся.

Федор Бондарчу и Паулина Андреева. Фото
Бондарчук позвал замуж Андрееву/globallookpress.com

Отметим, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года. Именно тогда режиссер стал уделять повышенное внимание девушке. В частности, он пригласил ее на программу «Кино в деталях». Окончательно же стало понятно, что пара вместе на фестивале «Кинотавр» в Сочи. В южном городе возлюбленные появились вместе, сообщает «СтарХит».

Интересно, что не так давно бывшая супруга режиссера модель Светлана Бондарчук, которая была гостьей программы «Судьба человека» рассказывала, что не побоялась и поставила на обложку своего журнала влюблённых после сочинского фестиваля. После этого ей звонил Федор Бондарчук и говорил, что она крутая. Модель не затаила обиду на бывшего мужа.

Напомним, что в сентябре состоится еще одна звездная свадьба. Светская львица Ксения Собчак должна выйти замуж за режиссера Константина Богомолова. Сейчас идет подготовка к торжеству.

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Константин БогомоловКсения СобчакПаулина АндрееваСветлана БондарчукФедор Бондарчук

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Паулина Андреева вслед за Собчак собралась под венец
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