Мини-шоу в массажном кабинете: Волочкова пополнила коллекцию шпагатов

Интересно, останется ли на этой Земле место, где Волочкова не села на шпагат? Сейчас в это уже верится с трудом. Всего лишь за неделю своего пребывания в Греции, балерина умудрилась показать свой коронный трюк девять раз. И, похоже, это только разгон для шоувумен.

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На сей раз выкрутас с растяжкой балерина решила показать в массажном кабинете. Артистка раскинула длинные ноги между столами, сопроводив фото провоцирующим текстом:

«Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно не только на двух стульях, но и на двух массажных кушетках. А купальники мини-бикини делают эти фото более интересными и тиражируемыми, согласитесь?»

Кстати, любовь Анастасии Волочковой к мини-бикини не поддерживает стилист Вика Майорова. Эксперт уверена, что девушкам с такой спортивной фигурой, как у балерины, лучше носить совмещенные купальники, либо с ассиметричными лямками. Это позволит немного скорректировать ширину плеч.