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Близкие Аллы Вербер оказались в зоне риска из-за ее диагноза

Бизнесвумен похоронят 14 августа в городе Торонто.

Близкие Аллы Вербер оказались в зоне риска из-за ее диагноза
Алла Вербер Фото: globallookpress.com

Несколько дней назад не стало фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она отдыхала на итальянском курорте и внезапно почувствовала сильное недомогание. Ее госпитализировали, но врачи спасти бизнес-леди не смогли.

В прессе озвучивалось несколько версий о причине смерти Вербер. Чаще всего говорили, что ее погубил обширный инфаркт. Но эта информация не нашла подтверждения.

Точку в данном вопросе поставила команда ЦУМа. По их сведениям, Алла скончалась из-за менингококкового сепсиса. Статистика говорит, что пациенты при подобном диагнозе редко выживают.

К сожалению, эта инфекция не только смертельна, но и заразна. По информации портала Teleprogramma.pro, близкие и коллеги, с которыми Вербер плотно общалась, оказались в зоне риска. Им стоит проконсультироваться с медиками.

На это обратил внимание кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. По его словам, такое заболевание чаще всего передается воздушно-капельным путем. Пагубных последствий можно избежать, если вовремя начать лечиться. Необходимо поймать момент, когда недуг еще не повредил головной мозг.

«При далеко запущенных стадиях или, когда помимо менингококка, встречается еще несколько возбудителей, то сложно помочь», — отметил врач-инфекционист.

Он также добавил, что от названной инфекции есть вакцина. Но в России к прививкам граждане относятся весьма настороженно, поэтому лекарство непопулярно.

Уже известна дата похорон – 14 августа. Они состоятся в городе Торонто.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования семье Аллы Вербер.

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Близкие Аллы Вербер оказались в зоне риска из-за ее диагноза
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