Юлианна Караулова ходит с «сумкой-побирушкой», чтобы не покупать пакеты

Что-то произошло с Юлианной Карауловой после того, как она отдохнула на Мальдивах и вернулась на Родину. Девушка перезагрузилась по полной и стала смотреть на мир новыми просветленными глазами. В своем Instagram певица рассказала подписчикам, как изменила свою жизнь, чтобы этот мир стал чище и добрее.

Прежде всего, звезда купила матерчатую эко-сумку, в народе называемую «побирушкой». В отличие от пластиковых пакетов, ее можно использовать хоть несколько лет, не выбрасывая и не засоряя окружающую среду пластиком. Девушка складывает ее и носит в дамской сумочке.

Чтобы ограничить количество пластика на Земле, Юлианна также отказалась от использования трубочек в напитках. Ведь кофе и коктейли не становятся от них вкуснее, а вот планета – засоряется.

Кроме того, Юлианна стала выключать воду, когда чистит зубы и попросила людей поступать также. Ну и еще один экологический пункт от селебрити – это раздельный сбор мусора, который при желании можно организовать в каждом дворе. Караулова сослалась на европейский опыт, где эта практика повсеместна.