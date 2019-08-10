Юлианна Караулова ходит с «сумкой-побирушкой», чтобы не покупать пакеты

Что-то произошло с Юлианной Карауловой после того, как она отдохнула на Мальдивах и вернулась на Родину. Девушка перезагрузилась по полной и стала смотреть на мир новыми просветленными глазами. В своем Instagram певица рассказала подписчикам, как изменила свою жизнь, чтобы этот мир стал чище и добрее.
Прежде всего, звезда купила матерчатую эко-сумку, в народе называемую «побирушкой». В отличие от пластиковых пакетов, ее можно использовать хоть несколько лет, не выбрасывая и не засоряя окружающую среду пластиком. Девушка складывает ее и носит в дамской сумочке.
Чтобы ограничить количество пластика на Земле, Юлианна также отказалась от использования трубочек в напитках. Ведь кофе и коктейли не становятся от них вкуснее, а вот планета – засоряется.
Кроме того, Юлианна стала выключать воду, когда чистит зубы и попросила людей поступать также. Ну и еще один экологический пункт от селебрити – это раздельный сбор мусора, который при желании можно организовать в каждом дворе. Караулова сослалась на европейский опыт, где эта практика повсеместна.
«Было бы здорово, чтобы следующие поколения смогли увидеть то, чем мы любуемся сегодня! Ведь пока еще не поздно, мы можем помочь Земле (и, следовательно, самим себе!) и остановить огромное количество процессов, которые могут привести к невосполнимым потерям уже сегодня. Начинать, безусловно, нужно с себя», — обратилась она к своим подписчикам в Instagram.