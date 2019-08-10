Оболенцева и Гигинеишвили выбрались в запоздалое свадебное путешествие

Прошел почти месяц со дня нашумевшей женитьбы режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, прежде чем они наконец-то выбрались в свадебное путешествие.

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Вслед за Викторией Боней молодая пара отправилась осваивать берега испанской Марбельи. Кстати, позже сюда же прилетела и актриса Мария Кожевникова со своими тремя сыновьями.

Компанию молодоженам составили их друзья – известный ресторатор Борис Зарьков и его жена Ирина. Любопытно, что встретились они в Испании благодаря очередному посту Надежды в Instagram. Зарькова заметила, что подруга отдыхает в том же месте, что и она, и предложила встретиться.

Отдых селебрити проводят активно, но довольно стандартно: ходят по ресторанам, веселятся у моря и возле бассейна. Впрочем, однажды были замечены в веревочном парке при осваивании полосы препятствий.

Заметим, что Оболенцева, как и Анастасия Волочкова, ни на минуту не забывает о фигуре, предпочитая питаться в отпуске полезными овощами и фруктами. На одном из снимков модель показала свой рацион, который составили: мушмула, папайя, авокадо и томаты.

Своеобразным итогом недельного путешествия Оболенцевой и Гигинеишвили стал пост молодой жены с текстом: «Отдыхать надо уметь». На фото модель выглядит откровенно уставшей. Видимо, от местного «Нарзана».