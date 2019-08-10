Флешмоб с Леди Гагой: трафик Instagram в России побил рекорд

Один из постов американской певицы в социальной сети собрал более миллиона комментариев.

В июле текущего года российский трафик Instagram поставил рекорд по сравнению с другими месяцами в 2019-м. Такие сведения приводит «РБК» со ссылкой на представителей фирмы SimilarWeb.

В сообщении уточняется, что в прошлом месяце трафик на названный сайт из РФ составил без малого 246,87 млн посещений с различных устройств.

Исследование проводили по следующей методике: если человек открыл одну или несколько страниц, то фиксировали лишь один визит. Когда пользователь находился на странице более получаса, то засчитывали уже второе посещение. Названный результат превосходит на 12% январский показатель, на 24,8% — февральский. Последний зимний месяц оказался самым неактивным с точки зрения трафика в социальной сети.

Представители исследовательской организации не стали называть причины таких тенденций. Тогда издание предположило, что все дело в «атаке» российских пользователей на аккаунт американской певицы Леди Гаги.

История началась, когда в прессе появилась информация о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Некоторые инсайдеры уверены, что звезда фильма «Области тьмы» разорвал отношения с моделью из-за чувств к Леди Гаги. С певицей Купер работал вместе над картиной «Звезда родилась».

Отечественные пользователи решили вступиться за российскую модель и начали «штурмовать» аккаунт Леди Гаги. Рекорды побил пост певицы от 16 июля. Он собрал более одного миллиона комментариев, львиная часть из которых написана на русском языке.

При этом недавно американскую певицу заметили в компании другого мужчины, которого исполнительница нежно целовала.

А вы верите, что у Леди Гаги роман с Брэдли Купером?