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Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенском положении

Ранее появилась информация, что воевавшему в Донбассе артисту не предлагают работу на Украине.

Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенском положении

Актер Анатолий Пашинин, который снимался в таких фильмах, как «Адмиралъ» и «Zолушка», в свое время отправился на Донбасс в период войны на востоке Украины. Он похвастался, что отправился на передовую без очереди, и рассказывал о том, зачем стал добровольцем. В последнее время о нем почти не появлялось известий. А 10 августа знакомый кинозвезды Сергей Марочкин рассказал о том, как он живет теперь.

Мужчина заверил, что Пашинин находится практически в бедственном положении. Якобы с ним отказываются работать на территории Украины, поэтому он вынужден работать за еду и забыть о новых ролях. Сергей отмечал, что его друг даже подумывает вернуться в Россию. Эта новость встревожила поклонников актера. Однако вскоре на заявление Марочкина отреагировала директор Анатолия Юлия Павлова. Ей пришлось опровергнуть его слова. По словам девушки, артист продолжает сниматься в кино.

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на «Беларусьфильме», — пояснила она, передает канал «Звезда».

Анатолий Пашинин. фото
Анатолий Пашинин на фронте. фото: globallookpress.com/

Напомним, что в сентябре 2017 года появилась информация о гибели Пашинина. Тогда поклонники звезды были просто шокированы и отказывались верить новостям. А все началось с поста на странице в Facebook Захара Прилепина, который и распространил ложные слухи о гибели актера. Только спустя несколько часов сам Анатолий вышел на связь с журналистами и заявил, что он жив и находится в полном порядке.

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Анатолий Пашининреакция на слухироссийские звезды

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Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенском положении
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