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Леди и бродяги: Савельева выступила в поддержку брошенных собак

Певица опубликовала снимок со щенками из приюта в Instagram.

Леди и бродяги: Савельева выступила в поддержку брошенных собак
Александра Савельева жалеет брошенных животных. Фото: globallookpress.com

35-летняя экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева агитирует своих поклонников брать питомцев из приюта. Певица поделилась снимком с двумя щенками в Instagram, на основе которого поклонники звезды сделали вывод, что Савельева смогла найти собакам доброго хозяина.

«Как там наши Лори и Биг?» – подписала снимок певица, сопроводив его хештегом «леди и бродяги».

Для фотосессии с животными звезда выбрала стильный светло-голубой наряд: вязаное платье и такого же оттенка пальто, которые дополнила черным кожаным беретом.

«Ваши добрые ручки. Теперь они в добрых ручках мам и пап»; «Хорошенькие собакены»; «Такие милые щенята», – прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее экс-солистка группы «Фабрика» побывала на концерте американской певицы Дженнифер Лопес, который состоялся в Москве 4 августа. Звезда рассказала, что сильно замерзла во время выступления и была вынуждена отправить личного водителя за теплыми вещами. В это время четырехмесячный сын Савельевой и актера Кирилла Сафонова находился с отцом. Артист остался с малышом, чтобы супруга смогла отдохнуть на концерте мировой знаменитости.

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Александра Савельевазвездный образприютсобаки

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Леди и бродяги: Савельева выступила в поддержку брошенных собак
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