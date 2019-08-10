«Роковая красотка»: Михалкова предстала перед поклонниками без макияжа

45-летняя Анна Михалкова за последний год сильно похудела. Актриса сбросила лишние килограммы и заметно преобразилась. Дочь режиссера Никиты Михалкова стала выглядеть гораздо моложе своих лет. Актриса не стесняется публиковать снимки без яркого макияжа, демонстрируя хорошую кожу и отсутствие морщин, что не может не вызывать восхищение поклонников. Так, Анна Михалкова опубликовала естественное фото в Instagram, на котором заметно отсутствие косметики.

«Summer 2019. Пора перестать прикидываться мамой-овечкой, теперь только так», – подписала снимок актриса.

«Вы сейчас так суперски выглядите, удачный стиль, чёлка очень идёт!»; «И это мама троих детей»; «Всё идеально! Чертовски хороша», – прокомментировали фото поклонники.

Напомним, ранее Анна Михалкова рассказала, что каждое лето проводит отпуск в большой компании детей и друзей. По словам актрисы, она ежегодно планирует большое путешествие в одиночку, но ее мечтам пока не суждено осуществиться. Звезда призналась, что ни о чем не жалеет, так как ценит радость материнства и счастлива иметь большую семью.