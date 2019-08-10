Саша Черно сравнила мужа с большим ребенком

Саша Черно не смогла удержаться от критических замечаний в адрес Иосифа Оганесяна. Хотя ранее участники «Дома-2» убеждали поклонников в том, что между ними царит полное взаимопонимание и гармония. На личной страничке в Instagram возлюбленный Саши посвящал девушке романтические послания, говоря о том, что искренняя улыбка избранницы наполняет его сознание счастьем и любовью.

Однако позже Черно расставила все точки над «i», рассказав о том, как она на самом деле относится к Оганесяну. По словам Саши, за время их супружества ей успел порядком поднадоесть инфантилизм мужа и неспособность принимать здравые решения, касающиеся их быта. Участница телестройки не скрывает: она долгое время терпит недостатки возлюбленного, однако не собирается с ними мириться. Черно мечтает о том, чтобы рядом с ней был сильный мужчина, который мог бы разделить с ней ответственность. А она смогла почувствовать себя просто слабой женщиной.

При этом Саша подметила, что Оганесян обладает определенными положительными качествами. Он хороший, заботливый и добрый. Но этого для счастливого замужества Черно оказалось недостаточно.