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Саша Черно сравнила мужа с большим ребенком

Участница «Дома-2» пожаловалась на инфантильного возлюбленного.

Саша Черно сравнила мужа с большим ребенком
Саша Черно (Фото: Instagram.com/sasha_cherno93_official)

Саша Черно не смогла удержаться от критических замечаний в адрес Иосифа Оганесяна. Хотя ранее участники «Дома-2» убеждали поклонников в том, что между ними царит полное взаимопонимание и гармония. На личной страничке в Instagram возлюбленный Саши посвящал девушке романтические послания, говоря о том, что искренняя улыбка избранницы наполняет его сознание счастьем и любовью.

Однако позже Черно расставила все точки над «i», рассказав о том, как она на самом деле относится к Оганесяну. По словам Саши, за время их супружества ей успел порядком поднадоесть инфантилизм мужа и неспособность принимать здравые решения, касающиеся их быта. Участница телестройки не скрывает: она долгое время терпит недостатки возлюбленного, однако не собирается с ними мириться. Черно мечтает о том, чтобы рядом с ней был сильный мужчина, который мог бы разделить с ней ответственность. А она смогла почувствовать себя просто слабой женщиной.

При этом Саша подметила, что Оганесян обладает определенными положительными качествами. Он хороший, заботливый и добрый. Но этого для счастливого замужества Черно оказалось недостаточно.

«Я не могу сказать, что он плохой. Но большой ребенок», — отметила возлюбленная Оганесяна.

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«Дом-2»Ольга БузоваСаша Черно

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Саша Черно сравнила мужа с большим ребенком
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